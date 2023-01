Avatar 3, James Cameron ha deciso: il film avrà una differente voce narrante

Con gli incassi di Avatar 2 che continuano a ribadire il fatto che non bisogna mai dubitare di James Cameron, ecco che l’acclamato regista si ritrova sempre più spesso a parlare del prosieguo del franchise e, nello specifico di Avatar 3, ha lasciato intendere che potremo assistere a una “piccola” rivoluzione.

Ospite del podcast Soundtracking with Edith Bowman, James Cameron ha spiegato che in Avatar 3 avremo un differente narratore: non più Jake Sully, bensì suo figlio Lo’ak.

Mi prenderò un momento per lasciar diradare la polvere e capire cosa le persone hanno apprezzato maggiormente, quello a cui hanno reagito di più di questa nuova uscita per poi fare qualche ritocco qua e là al terzo film, tornare sul set per rifare un paio di passaggi qua e là. Nulla di radicale sia chiaro, solo qualche perfezionamento basato sulla risposta del pubblico. C’è Lo’ak, ad esempio, che si è davvero distinto come personaggio particolarmente amato dalle persone, quindi potrei trovare qualche maniera per… ora, ad esempio, è diventato il narratore. Cielo, sto svelando qualcosa qua, ma va bene, penso possa intrigare le persone sapere cosa accadrà.

Poi prosegue:

Jake è stata la voce narrante del primo e del secondo film e avremo un narratore differente per ogni seguito. Li vivremo attraverso gli occhi di personaggi sempre diversi.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

