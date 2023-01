Avatar 3: Jon Landau rivela le domande che dovrebbe porsi il pubblico in vista del film

Con Avatar: la via dell’acqua già nella settima posizione dei film col maggiore incasso di tutti i tempi (ecco la classifica di Box Office Mojo non aggiustata all’inflazione), è già tempo di parlare con maggiore frequenza di Avatar 3.

Sappiamo che il film è previsto per il dicembre del 2024 e, come ha spiegato di recente James Cameron, si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti e correzioni di rotta da effettuare in base agli aspetti di La via dell’acqua che il pubblico ha apprezzato di più (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

E del rapporto fra Avatar 2 e Avatar 3 ha discusso anche il partner produttivo di Cameron, Jon Landau, in un’intervista concessa a Empire magazine in cui ha illustrato quelle che, secondo lui, sono le domande che si dovrebbe porre il pubblico dopo la visione del secondo capitolo in previsione di quello che potrebbe accadere nel terzo.

Speriamo che La via dell’acqua sia giunto a una sua conclusione, come credo farà ogni seguito, ma ha anche posto delle basi per qualcos’altro perché il pubblico diventa sempre più coinvolto in quello che accade a questi personaggi. Dove va a finire Kiri? Che ha in mente Lo’ak? Quali decisioni verranno prese da Jake e Neytiri? Sono queste le domande che continueranno a guidare la nostra storia. È un classico di James fare qualcosa di non convenzionale. Li vediamo come una famiglia, ma ora devono vivere col senso di colpa che uno potrebbe avvertire in quanto genitore o fratello. Zoe ci ha regalato una performance incredibile in quella scena di morte. Per quanto tempo resterà con lei, in quanto madre, quella perdita? Come si può superare?

