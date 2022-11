Avatar 3 potrebbe essere l’ultimo film della saga se i film non andranno bene al botteghino

Anche se ci sono voluti più di dieci anni prima di vedere effettivamente il sequel di Avatar, La via dell’acqua è in uscita nei cinema il prossimo 14 dicembre, sappiamo bene che la lunga attesa verrà ripagata ampiamente considerato che James Cameron ha in programma un numero totale di capitoli variabile dai tre ai cinque.

La variabilità di cui sopra si deve, chiaramente, alle performance economiche che i nuovi film di Avatar riusciranno ad avere ai botteghini di tutto il mondo. Ed è stato proprio James Cameron a spiegare dalle pagine di Total Film / Games Radar che sarà proprio il box-office di Avatar 2 e 3 a giocare la partita più importante di tutte da questo punto di vista.

Il mercato potrebbe dirci che siamo fuori dai giochi nell’arco di tre mesi, o dirci che non siamo ancora del tutto spacciati, cosa che significherebbe “Ok, chiudiamo la storia col terzo film senza andare avanti all’infinito” qualora non dovesse più trattarsi di qualcosa di profittevole.

I quattro sequel di Avatar hanno un box-office cumulativo di circa un miliardo di dollari e, nonostante il primo film sia tornato a occupare, grazie alle varie re-release, la prima posizione nella classifica dei film che hanno incassato di più al box-office (ecco la classifica di Box Office Mojo non aggiustata all’inflazione), la situazione del cinema in sala si trova oggi in una posizione molto più complicata rispetto a quella del 2009.

Cosa, questa, di cui anche Cameron è chiaramente consapevole:

Oggi il mondo è diverso rispetto a quando ho scritto questa roba. C’è questo uno-due, la pandemia e lo streaming. Oppure, al contrario, potrebbe essere questo film a ricordare alla gente cosa significhi andare al cinema. Questo film può farlo. La domanda è: a quanta gente interesserà?

Avatar 2: la trama

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

