Avatar 3: Payakan e Scoresby torneranno, svelato il ruolo di Oona Chaplin

Nel corso di un’intervista con Empire, il produttore di Avatar 3 Jon Landau ha svelato alcuni dettagli sul terzo capitolo della saga di James Cameron.

Il produttore ha svelato che Payakan, il colossale Tulkun che ha stretto un rapporto molto intimo con Lo’ak, tornerà nel terzo film e con lui anche la sua nemesi, Mick Scoresby, a cui mancherà un braccio:

Vediamo Payakan come un personaggio, non solo come una creatura. Continueremo a esplorare il suo rapporto con Lo’ak.