Avatar 2 è uscito solamente ieri nei cinema italiani (ottenendo ottimi risultati), ma visto l’ambizioso progetto di James Cameron sono già disponibili delle anticipazioni sul capitolo numero 3, inclusa la data d’uscita.

Come abbiamo visto nel nostro speciale riepilogativo, dopo un lungo viaggio costellato di false partenze e rinvii, il secondo film è finalmente arrivato al cinema e ciò significa che non bisognerà attendere molto prima di scoprire come andrà avanti la storia.

Era proprio questa l’intenzione, come confermato da Cameron a Deadline sul perché ci siano voluti 13 anni per vedere il sequel:

Prima di tutto, per alcuni anni ho preso parte a spedizioni nel profondo dell’oceano. Una volta che abbiamo preso seriamente l’idea di proseguire con Avatar abbiamo scritto quattro sceneggiature, per cui sono serviti un paio d’anni. Per il resto abbiamo cercato di portarci avanti con la lavorazione in modo tale da poter mettere questi film sul mercato a soli due anni di distanza. Se dovevamo tornare, dovevamo farlo davvero e restare.

Quando esce Avatar 3?

Era il 23 luglio 2020 quando la Disney ha rimandato per l’ennesima volta Avatar 2 a dicembre 2022; nei piani della Disney c’è l’intenzione di far uscire un film di Avatar ogni Natale ad anni alterni, perciò allo stato attuale la data d’uscita di Avatar 3 è fissata al 20 dicembre 2024 negli Stati Uniti, mentre in Italia con tutta probabilità arriverà il 18 dicembre 2024 (vista l’uscita di mercoledì).

Avatar 3 è pronto?

Dopo lunghi mesi di produzione, il 27 settembre 2020 James Cameron ha confermato il completamento al 95% di Avatar 3 e una parte di Avatar 4. Il regista ha avuto l’esigenza di girare i due sequel in contemporanea a causa dell’età dei giovani attori (come Jack Champion, l’interprete di Spider), che altrimenti sarebbero cresciuti troppo in fretta e non avrebbero potuto rispettare le esigenze narrative.

Nei due anni che ci separano dall’uscita al cinema il regista curerà la post-produzione e se avrà necessità, come da prassi, terrà delle riprese aggiuntive.

Avatar 3: Il titolo

Sono anni che circolano in rete i titoli dei 4 sequel di Avatar e lo stesso James Cameron ha confermato a ETOnline che si trattava effettivamente di titoli presi in considerazione:

Non posso confermare o smentire… Ok, ok, ecco cosa posso dirvi. Sono tra i titoli che abbiamo preso in considerazione. Ma non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva.

Si trattava titoli trapelati prima ancora che la Disney annunciasse il titolo di Avatar 2, perciò dovrebbero essere decisamente affidabili se Cameron non dovesse cambiare idea. Ve li riportiamo qui di seguito:

Avatar: The Way of Water

Avatar: The Seed Bearer

Avatar: The Tulkun Rider

Avatar: The Quest for Eywa

Cosa ne pensate e quanto attendete l’uscita di Avatar 3? Ditecelo nei commenti!