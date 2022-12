Avatar, James Cameron vuole un cammeo di Matt Damon “Ma non gli darò il 10% dei profitti”

Matt Damon ha raccontato più e più volte di come, per via degli impegni con la saga di Jason Bourne, dovette rinunciare a partecipare ad Avatar e alla lauta percentuale sui profitti della pellicola che James Cameron e la fu 20Th Century Fox gli offrirono (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Durante il junket di Avatar 2, James Cameron ha potuto toccare la questione nel corso di un’intervista con la BBC in cui si è così espresso:

Matt Damon continua a disperarsi per aver perso il 10% dei profitti di Avatar, ma mi viene da dirgli “Matt, sei una delle più grandi star al mondo, devi superare questa cosa!”. Aveva da fare un altro Bourne, che è stata la sua rampa di lancio, e non poteva fare niente in merito. Dovette rinunciare a malincuore. Avatar deve avere un cammeo di Matt Damon, dobbiamo farlo per riportare l’equilibrio. Ma non si beccherà il 10% dei profitti, neanche per il ca**o!”

FONTE: BBC Radio 1