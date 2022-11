Avatar: James Cameron racconta della volta che disse a un dirigente della Fox di andare a “fanc*lo”

È stato carico di tensione il periodo prima dell’uscita di Avatar nel 2009. Nel corso degli anni James Cameron ha parlato di tutti gli ostacoli che ha dovuto superare per portare il film sul grande schermo, e tra questi ci sono state anche le pressioni da parte dei “piani alti”.

Un confronto con un dirigente della Fox, nello specifico, non andò per il verso giusto. Il motivo è che stando al dirigente, il film era fin troppo lungo e Cameron avrebbe quindi dovuto tagliare diverse scene.

“Gli dissi una cosa che non ho mai detto a nessuno in questo settore” ha raccontato il regista a GQ:

“Questo film farà tutti i caz*o di soldi. E quando succederà, sarà troppo tardi per te amare questo film, quel momento è oggi. Non ti sto chiedendo di dire qualcosa che non senti, ma sappi solo che lo saprò sempre e non me ne farò nulla dei tuoi complimenti quando il film farà tutti quei soldi“.

Dissi esattamente così, urlai TUTTI QUEI SOLDI, non “dei soldi”, ma “tutti quei cazz* di soldi”. Gli dissi: “Non puoi tornare da me, farmi i complimenti e dire: ‘Guarda cosa abbiamo fatto insieme’, non potrai farlo“.

A quel punto, quel dirigente andò su tutte le furie e si incazzò. Io gli dissi: “Vaffancu*lo, fuori dal mio ufficio“. Andò così.