Avatar: James Cameron parla della realizzazione e si paragona a Tolkien e Peter Jackson

In una recente intervista per TIME Magazine, James Cameron ha parlato della realizzazione di Avatar 2 e dei sequel, paragonando la sua esperienza a quella di una celebre saga epica.

Come potete leggere nell’estratto seguente, si tratta di Il signore degli anelli:

Ho provato a fare una simulazione dicendo: “Ok, sono Peter Jackson e sto girando Il signore degli anelli, ma Il signore degli anelli non esiste ancora, perciò devo essere come Tolkien e crearlo, in modo tale che poi possa diventare Peter Jackson“. Un po’ sfrontato e ambizioso, ma dovevo farlo visto che non stavo adattando un’opera già esistente.