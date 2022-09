Avatar: Jon Landau parla della nuova edizione al cinema tra 3D e 4K

Per il ritorno al cinema di Avatar, il regista James Cameron e Jon Landau (attraverso il coinvolgimento della Lightstorm Entertainment) hanno rimesso mano al film del 2009 rimasterizzandolo in 4K con tecnologia HDR (High Dynamic Range, purtroppo non disponibile in Italia) con alcune scene a 48 fotogrammi al secondo.

Landau ha parlato della nuova edizione in un’intervista con l’Hollywood Reporter:

Per noi il 3D è una finestra sul mondo, non un mondo che esce da una finestra. Vogliamo che lo schermo sparisca e che il pubblico venga trasportato nella nostra storia. Il 4K, l’HDR, il maggior numero di fotogrammi al secondo, il sonoro migliorato aiutano a trasportare il pubblico ancora di più nel mondo di Pandora.

Ha poi parlato dei 48fps:

I 48 fotogrammi al secondo non devono essere sempre in ogni inquadratura, magari non servono per un primo piano. Vogliamo usarli come strumento creativo e impiegarli dove servono. Li riteniamo uno strumento alla stregua della messa a fuoco.

Sul sonoro (Dolby Atmos) ha poi aggiunto: “Quando sullo schermo proponi un’immagine con più dettagli, anche il sonoro deve adeguarsi“, sottolineando che il missaggio si è tenuto al Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda.