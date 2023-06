Da oggi Avatar: la via dell’acqua è ufficialmente disponibile in streaming su Disney+. Il film di James Cameron è arrivato sulla piattaforma sei mesi dopo il lancio al cinema, una finestra molto ampia rispetto a quello a cui ci aveva abituati la Disney in questi anni post-pandemici, ed è dovuta senza dubbio al grandissimo successo del film al cinema (e agli accordi presi con James Cameron). Disponibile da qualche settimana in digital download, il blockbuster arriverà poi in home video 4K a fine giugno.

Per il lancio in streaming, Disney+ ha riservato un’area speciale dedicata alla saga di Avatar, intitolata Avatar Collection, dove ha incluso i primi due film e alcuni contenuti aggiuntivi:

Avatar (il primo film, in HD, non 4K. Negli Extra è disponibile anche una versione “per tutta la famiglia” senza parolacce)

(il primo film, in HD, non 4K. Negli Extra è disponibile anche una versione “per tutta la famiglia” senza parolacce) Avatar: la via dell’acqua (in 4K Dolby Vision)

(in 4K Dolby Vision) Avatar: the way of water – building the world of Pandora (documentario di 9 minuti sulla progettazione)

(documentario di 9 minuti sulla progettazione) Avatar: the way of water – capturing Pandora (documentario di 10 minuti sulle riprese)

(documentario di 10 minuti sulle riprese) Avatar: the way of water – stunts (documentario di 5 minuti sulle scene d’azione)

(documentario di 5 minuti sulle scene d’azione) Avatar: the deep dive (documentario di 38 minuti realizzato per l’uscita del film al cinema)

Trovate tutte le informazioni su Avatar: la via dell’acqua nella nostra scheda!

