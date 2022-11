Giusto ieri, abbiamo riportato le dichiarazioni di James Cameron secondo cui per generare un profitto Avatar: la via dell’acqua dovrà incassare almeno – se non più – di due miliardi di dollari (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Qualche ora fa è arrivata una notizia che potrebbe dare una positiva indicazione in tal senso: contrariamente alle più recenti pellicole dei Marvel Studios – ma anche di Black Adam come vi abbiamo spiegato in questo articolo – Avatar: la via dell’acqua si è assicurato la possibilità di uscire nei cinema cinesi in un contesto in cui sono sempre meno i film statunitensi a ricevere il nulla osta per la release nell’importante mercato asiatico.

Con un post pubblicato su Weibo, i 20Century Studios hanno difatti annunciato che l’attesissimo kolossal diretto da James Cameron sarà nelle sale cinesi a partire dal 16 dicembre, lo stesso giorno della release statunitense.

Il primo Avatar, come segnalato da Box Office Mojo, aveva incassato 202 milioni di dollari grazie al box-office cinese.

Avatar 2 arriverà poi nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

FONTE: Variety