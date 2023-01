Avatar: il look alternativo di un anziano Na’vi nel concept del film del 2009

Con l’arrivo nelle sale di Avatar: La via dell’acqua il conceptual artist Joseph C. Pepe ha diffuso in rete un interessante concept art realizzato durante la lavorazione del primo film del 2009 di James Cameron.

L’artwork, presente in The Art of Avatar: James Cameron’s Epic Adventure, ci mostra il look alternativo di un anziano Na’vi.

Lo potete vedere qua sotto:

FONTE: Instagram