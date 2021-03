Tra le nuove aggiunte nel cast dei sequel dic’à anche, nota e amata attrice vista recentemente in titoli come Last Christmas e Crazy & Rich.

E rimanendo in tema Avatar il produttore Jon Landau ha recentemente pubblicato in rete una foto dal backstage della lavorazione del terzo film in cui appare Michelle Yeoh insieme al regista James Cameron in un momento di pausa dalle riprese.

Potete vedere il post e la foto qua sotto:

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

FONTE: Jon Landau/Instagram