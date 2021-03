L’ Hollywood Reporter annuncia in esclusiva che a partire da venerdì,di James Cameron tornerà nei cinema cinesi.

Agli esercenti saranno concesse sia copie in 3D che in IMAX 3D, entrambe approvate per la distribuzione dal China’s Film Bureau.

Il ritorno al cinema potrebbe significare il riacquisto, da parte di Avatar, della corona del botteghino mondiale che fino ad oggi sedeva sul capo di Avengers: Endgame. Il film dei fratelli Russo è al momento in cima alla lista dei film più redditizi della storia (senza tener conto dell’inflazione) con $2,797 miliardi di dollari. Avatar è a quota $2.790 miliardi, il che implica che basteranno pochi milioni per tornare in vetta.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

