Continuano le rivelazioni su Avatar: la via dell’acqua nel nuovo numero di Empire Magazine. Dopo la copertina dedicata al personaggio di Kate Winslet, la rivista ha rivelato una nuova copertina dedicata al personaggio di Sigourney Weaver.

Quando venne annunciato il ritorno dell’attrice nei sequel di Avatar la domanda è sorta spontanea a tutti: la dottoressa Grace Augustine, capo dell’Avatar Program della RDA, non è morta? Ci saranno dei flashback o qualcosa di simile?

Ora scopriamo finalmente la verità. Weaver, attrice legatissima a James Cameron, interpreterà un personaggio completamente nuovo.

Sarà una Na’vi, si chiamerà Kiri e sarà la figlia adolescente adottiva di Jake e Neytiri.

“Penso che tutti noi ci ricordiamo come ci sentivamo da adolescenti,” racconta l’attrice a Empire. “Io sicuramente sì. Ero alta 1.80 quando avevo 11 anni. Penso che Kiri si senta strana un mucchio di volte. Sta cercando di capire chi è. È stata una sfida entusiasmante quella che mi ha affidato Jim”.

Cameron spiega il motivo per cui ha fatto questa proposta a Weaver: “Come sfida recitativa è bella grossa. C’è un’attrice sessantenne che interpreta un personaggio decenni più giovane di lei. Sig ha pensato sarebbe stato divertentissimo. È semplicemente… diventata più giovane. Ci sembrava anche più giovane, aveva più energia, e non è mai uscita dal personaggio nel periodo in cui abbiamo girato le scene in performance capture. Aveva una luce diversa sul volto, una leggerezza diversa nel modo in cui camminava, uno spirito divertente”.

Sigourney Weaver è Kiri

Nei sequel di Avatar tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si sono aggiunti Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh. L’uscita è prevista per il 16 dicembre negli Stati Uniti.

