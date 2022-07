Avatar: la via dell'acqua

Continuano ad arrivare nuove foto di Avatar: la via dell’acqua, l’atteso kolossal in uscita nelle sale il prossimo dicembre. Dopo Quaritch (Stephen Lang), la Na’ vi adolescente interpretata da Sigourney Weaver e la guerriera di cui vestirà i panni Kate Winslet, nella nuova immagine del film pubblicata da Empire possiamo dare un primo sguardo ai protagonisti del film precedente, Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana). Nel sequel, li ritroveremo con un’intera nuova nidiata di figli Na’vi, biologici e non, mentre il mondo di Pandora affronta una nuova guerra.

Per l’occasione, Il regista James Cameron ha spiegato la scelta di dare ai due protagonisti una famiglia così numerosa:

Sono padre di cinque figli. Mi guardo intorno – non specificamente all’Universo Marvel o l’Universo DC – ma al fantasy e alla fantascienza attuali e a tutti questi eroi che sembrano slegati dal pantano delle relazioni, quelle cose che ti tirano giù e ti tarpano le ali, che ti impediscono di correre in giro e rischiare la vita. Ho pensato: “E se prendessi questi incredibili personaggi di Jake e Neytiri e dessi loro una famiglia?“. Questo dà loro i piedi d’argilla.

Oltre ai figli biologici della coppia, Neteyam, Lo’ak, Tuk e Kiri, inoltre, nel film troverà spazio anche Spider, interpretato da Jack Champion, un orfano umano bloccato su Pandora che viene accolto nella “squadra” di Jake. Sam Worthington spiega inoltre come l’esplorazione delle idee sulla paternità ha offerto la possibilità di scavare in un lato completamente nuovo del personaggio:

Si tratta di ciò che insegni ai tuoi figli mentre si sviluppano e crescono. Jake arriva col punto di vista di un marine e si appoggia a quel modo di pensare perché è quello che gli è stato inculcato per sopravvivere. Pacifismo e militarismo si scontreranno sicuramente.

Ecco dunque la nuova foto, dove potete vedere, oltre a Jake e Neyttiri, anche, da sinistra a destra, Kiri, la figlia adottiva interpretata da Sigourney Weaver, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuktirey (Trinity Bliss).

