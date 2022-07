In attesa di una D23 che si preannuncia già foriera di moltissime novità dal mondo Disney e dei vari studios di proprietà della major, nel corso del fine settimana appena trascorso si è parlato moltissimo di Avengers 5 e 6 e di tutte le altre pellicole e serie Tv che i Marvel Studios hanno in serbo per le Fasi 4, 5 e 6 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Durante il panel tenutosi al Comic-Con di San Diego, la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha svelato, in riferimento ad Avengers 5 e 6, che i due film saranno intitolati ufficialmente Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Il primo uscirà il 2 maggio 2025, il secondo uscirà il 7 novembre 2025.

Quest’ultimo fungerà da fine alla The Multiverse Saga, che, narrativamente parlando, copre le tre Fasi dell’Universo Cinematografico della Marvel citate in apertura dell’articolo. In un’intervista concessa a margine dell’evento californiano, Kevin Feige ha spiegato come le scene post crediti delle Fasi 5 e 6 si andranno a collegare al dittico che chiuderà la Saga del Multiverso. Il boss dei Marvel Studios sostiene che la politica creativa sarà quella adottata finora: alcune di esse rimanderanno effettivamente a qualcosa che assumerà dei contorni più definiti in corso d’opera, mentre altre no.

La verità è che queste aggiunte non riguardano mai solo il futuro. Ce ne sono alcune dove abbiamo visto i personaggi mentre mangiano lo shwarma, c’è Captain America che ti dice che devi imparare il valore della pazienza e, altre volte, aspetti qualcosa che non ne vale la pena. Per questo per noi sono sempre dei contenuti divertenti sui quali lavorare. Non vogliamo che abbiano tutte lo stesso sapore. Per questo alcune scene si collegheranno e altre no. Alcuni film e alcune serie TV si collegheranno e altre no. Per noi è fondamentale che si possano tracciare delle traiettorie narrative per storie a sé, come Ms. Marvel e Moon Knight, in aggiunta ad altre che si vanno a intrecciare in un quadro narrativo più grande. Molto di quello che abbiamo fatto si basa proprio sul costruire questa storia più ampia, con la dinastia Kang e la saga del Multiverso, e credo e spero che ora le persone si uniranno al viaggio.

