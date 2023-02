Avengers 5, lo sceneggiatore di Ant-Man 3 ha grandi ambizioni

Jeff Loveness, sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha parlato di un altro progetto a cui sta lavorando per i Marvel Studios, ovvero Avengers 5, intitolato The Kang Dinasty.

In un’intervista con CB, lo sceneggiatore ha spiegato di avere grandi ambizioni:

Per i film di Avengers mi piace l’idea di fare riferimento ai fumetti, piuttosto che ai film. Ovviamente i film sono stati fantastici, ma i fumetti sono bellissimi perché praticamente ogni numero si apre con: “E poi arrivò un giorno diverso da tutti gli altri”. Perciò il punto di partenza per una storia di un film di Avengers deve essere: “Questo è un giorno per cui c’è bisogno di questi ragazzi, questa è una minaccia che non possono affrontare. È un evento cataclismatico che influenza tutto il mondo, è un evento generazionale“. La vecchia generazione se n’è andata, si è ritirata o è dispersa, perciò c’è bisogno che entri in gioco la nuova. I film di supereroi sono praticamente gli ultimi film che ci piace guardare tutti insieme, perciò questo ci dà quasi la possibilità di avere una storia in stile Frank Capra, o di scrivere qualcosa come Independence Day o Men in Black. Voglio che sia un grosso, film epico americano nel miglior senso della parola.

Ha poi commentato il fatto che nel terzo film di Ant-Man non ci siano stati morti tra i protagonisti:

Ovviamente è tutto da decidere, ma per i fan più assetati di sangue ricordo che c’è un piccolo film chiamato Avengers: The Kang Dynasty, che credo ci darà dentro.

Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, è stato scelto per dirigere il capitolo numero 5 dei film degli Avengers, in uscita il 2 maggio 2025.