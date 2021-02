Mentre continuano i lavori per dare vita all’che sta sorgendo al Disney California Adventure ad Anaheim (California), arriva da un portavoce un aggiornamento decisamente rincuorante sulla lavorazione.

Come comunicato dal presidente di Disneyland Ken Potrock, un annuncio potrebbe essere vicino:

Sono felice di comunicare che l’Avengers Campus sta facendo progressi incredibili. Dall’architettura futuristica, alle luci teatrali, all’impianto audio unico, al cibo inventivo, ai costumi bellissimi e al merchandise innovativo, la struttura sarà un’esperienza coinvolgente che i nostri ospiti ameranno. Nonostante non siamo pronti ancora a rivelare Avengers Campus al mondo, sono felicissimo per un’altra grande occasione che avremo al Disney California Adventure Park che riflette le nostre priorità: rimette al lavoro il nostro staff e interagire con i visitatori in modo diverso e unico.

A inizio gennaio, attraverso la newsletter ufficiale della D23, la Disney ha confermato l’apertura dell’Avengers Campus nel 2021 presso Disney California Adventure ad Anaheim (California). Va detto che anche l’anno scorso, quando la pandemia di nuovo Coronavirus stava scoppiando, la major aveva confermato l’apertura dell’area per l’estate del 2020, scadenza che poi, naturalmente, non è stata rispettata per ovvie ragioni.

È probabile che l’avvio della nuova area avverrà nella seconda parte dell’anno, quando il parco avrà riaperto i battenti (si spera) già da un po’ e il pubblico avrà riacquistato maggiore sicurezza nel visitarlo (nel mentre, in Europa, la chiusura di Disneyland Paris è stata prolungata).

Ricordiamo che l’Avengers Campus è stato considerato dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. L’area di circa 25mila metri quadri è sostanzialmente completa, e ai primi di dicembre è stato aperto uno degli ingressi (senza ovviamente che fosse possibile l’accesso). Nella prima fase di apertura, l’Avengers Campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari meet and greet con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!