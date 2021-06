Come sappiamo ormai da diversi mesi nell’areadel parco di Disney California sarà possibile acquistare anche dei simpatici Spider-Bot telecomandati.

E proprio di recente la stessa Disney ha deciso di diffondere online delle immagini in cui possiamo ammirare il design delle varie versioni di questi giocattoli legati a Spidey.

Ecco le immagini degli Spider-Bot:

L’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim apre ufficialmente oggi, il 4 giugno, ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort.

L’area è sempre stata considerata dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel tra pochi giorni.

Cosa ne pensate di queste fantasiose versioni di Spider-Bot? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Disney