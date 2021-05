Manca sempre meno al debutto dell’al parco di Disney California Adventure e così iniziano a fioccare una novità dopo l’altra. Dopo avervi mostrato la mappa interattiva che ci permette di esplorare più nel dettaglio la nuova area che lascerà a bocca aperta i fan dell’Universo Cinematografico Marvel, oggi tocca a una curiosità culinaria.

Come riporta Insider, un ristorante dedicato ad Ant-Man and the Wasp, Pym Test Kitchen, venderà un sandwich gigante (Quantum-sized Pym-ini Sandwich) al costo di 100 dollari. Naturalmente potrà essere condiviso con altre persone (il consiglio è tra le 6 e le 8), mentre chi preferirà gustarselo in solitaria potrà acquistare la versione ridotta a 14,50 dollari.

Il sandwich contiene salame, prosciutto speziato, provolone, pomodorini secchi distesi su una focaccia tostata, ed è servito con salsa e insalata di rucola.

Ecco i due sandwich a confronto:

Ricordiamo che finiti i lavori e con l’emergenza in rientro, l’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim aprirà ufficialmente il 4 giugno ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort.

L’area è sempre stata considerato dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers.

L’Avengers Campus è in costruzione anche a Disneyland Paris, dove verrà inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!