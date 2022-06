Il momento in cui il Captain America di Chris Evans pronuncia le fatidiche parole “Avengers, uniti!” in Avengers: Endgame (LEGGI LA RECENSIONE) era quello che il fandom del Marvel Cinematic Universe attendeva con trepidazione fin da quando il primo Iron Man è arrivato nei cinema nel “lontano” 2008.

In quel passaggio della colossale battaglia finale fra i più potenti eroi della terra e l’armata del Titano Pazzo Thanos, Captain America dice quelle parole in maniera quasi sussurrata, ma il tutto risulta comunque di una potenza inaudita grazie alla determinazione da leader senza paura dimostrata dal primo Vendicatore.

In una recente intervista rilasciata a margine della promozione stampa di Lightyear – la vera storia di Buzz, Chris Evans ha spiegato come si sia giunti ad avere quella scena concepita in quel dato modo e perché non sia stata usata la versione in cui “Avengers, uniti!” veniva gridato a gran voce.

Sembrava quasi che (la battuta, ndr.) dovesse essere gridata. Cosa che avrei fatto al primo ciak, però poi mi pareva come di capire quello che la macchina da presa avrebbe fatto e quello che il pubblico stava aspettando. E mi sembrava sensato, bello avere questa giustapposizione in cui la dicevo quasi sottotono per poi avere tutti intorno a me che urlavano. Al che abbiamo girato il primo ciak e i Russo hanno detto “Eccola qua, non proviamo neanche a fare la versione urlata”. E, dico davvero, mi pare che non l’avessimo neanche mai provata, cioè, io l’avevo chiaramente provata a casa mia la notte prima. Avrebbe potuto funzionare. Avrebbe potuto funzionare e l’aspetto che preferisco è che devi quasi avvicinarti (per sentirla, ndr.).

Fonte: MTV News su YouTube