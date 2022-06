L’ex Captain America Chris Evans ha raccontato un aneddoto curioso collegato alla sua esperienza in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. La star, che in questi ultimi giorni è stata impegnata nella promozione stampa di Lightyear – La vera storia di Buzz, il primo film della Pixar a tornare nei cinema che è anche una sorta di prequel / spin-off della saga di Toy Story, ha raccontato di essersi scusato con James Brolin per aver sconfitto suo figlio Josh Brolin nel Marvel Cinematic Universe.

Chris Evans ha spiegato:

Ho incontrato James Brolin l’altra sera alla premiere del film e per la prima volta gli ho detto “Scusa, ma ho dovuto prendere tuo figlio a calci nel c*lo!”. Cioè, tecnicamente lui me ne ha anche date un pochino, potrebbe anche aver vinto una battaglia, ma noi abbiamo vinto la guerra.

Fra Chris Evans e la famiglia Brolin non scorre “buon sangue” (chiaramente parliamo ironicamente). Se, nei film dei Marvel Studios, è stato appunto Josh Brolin ha interpretare il Titano Pazzo, l’antagonista principale degli Avengers, in Lightyear – La vera storia di Buzz James Brolin è la voce originale di Zurg.

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it“, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.

Trovate tutte le informazioni su Avengers: Endgame nella scheda del film!

Cosa ne pensate dell’aneddoto raccontato da Chris Evans su Avengers: Endgame e “la famiglia Brolin”? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Fandom via Twitter