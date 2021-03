Nel corso del podcast Lights Camera Barstool ha spiegato perché all’inizio si era rifiutato di partecipare ad

Il motivo è che l’attore aveva firmato un contratto di sette film con i Marvel Studios e provava un po’ di risentimento dopo esser stato messo fuori gioco già in Captain America: Civil War.

Crossbones prese una traiettoria molto brusca e tutto a un tratto era fuori dai giochi, fuori da questi film all’improvviso. E va bene. Me l’ero presa perché, insomma, avevo firmato per sette film, credevo che sarei entrato nell’Universo Marvel. Ma poi non fu così. E poi… mi chiamarono: “Senti, avremmo bisogno che tornassi una settimana per Avengers [Endgame]“. E io: “Per cosa?“, loro non potevano dirmelo e così dissi: “No, non faccio niente“. Attaccai, mi richiamarono, rifiutai ancora una volta.

Mio figlio, che ha 22 anni, mi disse: “Avengers non puoi rifiutarlo“. Io risposi: “Oh, sì, ma perché?“. “Perché te lo sto dicendo io“. Mi disse che non gli sarebbe importato se fossi apparso nel film per 10 secondi. È un film storico. Roba grossa.