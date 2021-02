Parlando al podcast Lights Camera Barstool (via ComicBook ), i fratelli Russo sono tornati a parlare di, specie in riferimento all’epilogo della pellicola e al viaggio nel tempo fatto da Captain America.

Joe Russo ha dapprima ironizzato sulla cosa spiegando di non avere idea di quello che Captain America possa o non possa aver fatto in quella realtà alternativa aggiungendo poi:

Una cosa del tutto chiara di cui io e Anthony abbiamo parlato, non ricordo se l’abbiamo anche fatto pubblicamente, è che Cap sarebbe tornato nella timeline principale perché sì, sarebbe finito in una ramificazione della realtà, ma sarebbe dovuto tornare in quella principale per consegnare lo scudo a Sam Wilson. La logica interna che avevamo stabilito è che la scelta che aveva fatto, e di conseguenza tutto quello che è avvenuto poi, sarebbe restato confinato nella ramificazione e poi sarebbe tornato in quella dove poteva consegnare lo scudo.

Anthony Russo ha poi aggiunto:

Una delle più grandi emozioni date dal fare Avengers: Endgame si basava sul fatto che, arrivati a quel punto, sarebbe stato il quarto film fatto insieme ai nostri sceneggiatori, Markus e McFeely, quattro lungometraggi basati su una narrazione continua. È davvero difficile comunicare a parole quanto sia stato liberatorio poter finire e consegnare Avengers: Endgame senza avere idee, o preoccupazioni, su come, in seguito, si sarebbe mosso il tutto. Fondamentalmente perché, fino a quel momento, dovevamo costantemente domandarci “Come possiamo andare avanti?”. Dal punto di vista creativo è stato liberatorio non avere più quel fardello.

Sempre Anthony Russo ha poi accennato alla questione delle “idee scartate o non utilizzate” e alla possibilità che queste, in un prossimo futuro, possano venir utilizzate dai Marvel Studios:

È una domanda difficile a cui dare risposta perché ci sono delle cose che amiamo e ci appassionano molto che, magari, potrebbero fare capolino un bel giorno. Ed è difficile parlarne pubblicamente per noi, al massimo possiamo fare dei giri di parole.

Restando in tema Marvel Studios, vi ricordiamo che ogni sabato mattina, alle 12, parleremo del nuovo episodio di WandaVision in una live ricca di spoiler ospitata sul nostro canale Twitch BadTasteItalia.