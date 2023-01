Avengers: Endgame ha influito sulla rappresentazione di Kang, secondo lo sceneggiatore di Ant-Man 3

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con SFX Magazine (come riporta The Direct), Jeff Loveness, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Avengers: The Kang Dynasty, ha parlato dell’impatto avuto da Avengers: Endgame sulla rappresentazione dei viaggi nel tempo.

Il fatto che il film dei fratelli Russo fosse così dettagliato ha indotto infatti lo sceneggiatore a cambiare le sue idee per Kang:

Non ho mai visto un personaggio che viaggia nel tempo ritratto con tanta complessità e dettaglio. Sono un po’ seccato perché “Endgame” ha parlato tantissimo di viaggio nel tempo, perciò ho dovuto allargare un po’ i suoi orizzonti e approfondire il multiverso, la dimensionalità del personaggio e la libertà sfrenata che ha. [….] Qual è il senso di costruire Roma se vuoi distruggerla il giorno dopo perché qualcun altro vuole avere una Roma tutta sua? Ho preso molto ispirazione dai fumetti, questo è certo, ma la gioia di realizzare questi film è che puoi metterci del tuo e cambiare completamente le carte in tavola, perché se facessi un adattamento fedele al 100% la gente conoscerebbe tutti i trucchi e saprebbe cosa aspettarsi. […] Ho cercato quindi di renderlo un personaggio più interessante di quanto la gente si aspetti.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 1 maggio 2026.

