è tornato a parlare con Rotten Tomatoes dei filmati approdati in rete dopo l’uscita dicon le reazioni del pubblico ai momenti più sorprendenti.

Ecco le sue parole:

È stato bellissimo. All’inizio del lockdown, durante la pandemia, quel filmato dall’interno di una sala alla prima proiezione di Avengers: Endgame diventò di nuovo virale. Fu bellissimo vedere le persone che esultavano per il momento “a sinistra” e per l’apertura dei portali, perché mi ricordarono di Endgame e dell’anno prima, fu una sensazione molto speciale. Così, durante la pandemia, dopo aver trascorso tanto tempo a casa e da soli, è stato bellissimo ricordarsi quei momenti di condivisione.

Ha poi aggiunto:

Quella clip ha assunto un nuovo significato, soprattutto personalmente durante l’ultimo anno, e non solo in riferimento ai ricordi legati all’uscita del film e al meraviglioso traguardo dei fratelli Russo, di tutto il cast e dei Marvel Studios raggiunto con Endgame. Lo ha assunto in virtù di una promessa: tornare al cinema e tornare a condividere esperienze come quella in futuro.