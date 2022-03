Sono trascorsi quasi tre anni dall’uscita dinei cinema, eppure la leggendaria frase finale pronunciata dall’Iron man di, continua a far discutere.

Robert Downey Jr ha toccato l’argomento durante la sua apparizione al podcast Hypochondiractor durante il quale, come ha scritto lui stesso su Facebook, ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che non morirà per via di un morso dei suoi gatti, ma ha anche avuto modo di ricordare la celeberrima uscita di scena di Tony Stark in Avengers: Endgame avvenuta con lo schiocco delle dita accompagnato dalla battuta “Io sono Iron Man”.

L’attore ha spiegato:

Avevo così tante battute alternative che volevo proporre. Erano tutte battute super sagaci, robe tipo “Sei fo**uto”, “Snap!” cose del genere. Ma era tutto troppo smargiasso e, se non ricordo male, l’idea fu di uno dei nostro montatori, o dei nostri sceneggiatori. Dissero che aveva senso tornare al primo film e fargli dire quelle parole collegate alle sue origini mentre decideva di sacrificarsi.

Come vi abbiamo raccontato al tempo, fu uno dei due montatori di Avengers: Endgame a suggerire la battuta poi effettivamente pronunciata da Robert Downey Jr. La rivelazione era arrivata grazie ai fratelli Russo che, in un’intervista, spiegarono:

Tony, all’inizio, non diceva niente in quella situazione. Ci trovavamo in sala montaggio e realizzammo che dovesse assolutamente dire qualcosa. È una persona che ha sempre fatto battute. Solo che non riuscivamo a capire quale potevano essere queste prole, ne avremmo provate un milione. Thanos aveva il suo “Sono ineluttabile”. Un giorno, il nostro montatore Jeff Ford, che è ha fatto parte della nostra squadra per tutti i quattro film Marvel di cui siamo stati registi ed è, per di più, uno storyteller grandioso, ha avuto l’illuminazione “Ma perché non chiudiamo il cerchio e non gli facciamo pronunciare la frase Io Sono Iron Man?”. E abbiamo deciso che dovevamo tornare sul set girare la scena il giorno dopo.

