Avengers: Endgame, Zoe Saldana sui retroscena della “scena al femminile”

Recentemente Nia DaCosta, la regista di The Marvels, ha espresso il suo disappunto su una discussa scena presente in Avengers: Endgame, ovvero quella in cui la A-Force si scaglia contro Thanos nella battaglia finale.

Al contrario della regista però l’attrice Zoe Saldana (AKA Gamora) ha un parere molto diverso su quella sequenza. Intervistata da Entertainment Weekly Zoe Saldana ha svelato qualche retroscena sulla sequenza:

Ovviamente sapevamo che si trattava di qualcosa di speciale e lo sentivamo ogni volta che i [fratelli] Russo dicevano “Azione!”. Ma quello che ricordo – e queste sono le perle di vita che che mi fanno sentire umana e che mi tengono con i piedi per terra – è che tutte ci lamentavamo di quanto fossero scomodi i nostri costumi, le nostre parrucche, di quanto facesse freddo sul set, di quanto non volessimo essere lì e di quanto volessimo. Quindi eravamo solamente delle ragazze, capisci? Andare sul set e fare le dure [attraverso tutto questo] è stato anche molto speciale.

Avengers: Endgame stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Del cast fanno parte Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan e Chadwick Boseman.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!