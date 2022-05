Una delle scene eliminate più discusse diè certamente quella in cui il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch indossa l’armatura dell’Iron Man di Robert Downey Jr. Una scena, questa, di cui aveva parlato anche Kevin Smith prima dell’effettiva conferma della sua esistenza. Il regista aveva spiegato di averla vista direttamente grazie agli sceneggiatori di

Queste le parole con cui, nel marzo del 2020, ne aveva parlato:

C’era del girato o uno scatto di Robert Downey Jr che indossava il mantello, era trapelato ben prima dell’uscita di Infinity War e, per questo, sapevamo che l’avevano girata. Lo sappiamo personalmente che l’hanno girata perché quando gli sceneggiatori sono venuti da noi… prima di andare via domandano “Volete vedere qualcosa?”. A quel punto hanno tirato fuori lo smartphone e ci hanno letteralmente mostrato non un concept, che già girava sul web ed era già una roba fuori di testa. Ci hanno proprio mostrato il fo**uto Sherlock con addosso la fo**uta armatura di Iron Man.

Qualche settimana dopo, durante un watch party del kolossal dei fratelli Russo organizzato su Twitter in pieno lockdown, gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War Christopher Markus e Stephen McFeely hanno poi potuto condividere via social un frame della scena in questione.

Lo trovate qua sotto:

Durante la promozione stampa di Doctor Strange nel multiverso della follia, Benedict Cumberbatch ha ricordato proprio questa scena ammettendo di essere rimasto un po’ deluso che il suo Iron Strange non sia finito nel montaggio finale del blockbuster dei fratelli Russo:

Siamo rimasti entrambi un po’ delusi. C’è voluto davvero molto tempo per riuscire a mostrare quei due vestiti uniti insieme. È stato un momento straordinario. Indossare un pezzo di quell’abito è molto, molto fico. Mi sarebbe piaciuto vedere cos’avrebbe combinato quella combinazione di stregoneria e tecnologia.

Fonte: BBC su YouTube