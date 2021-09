Queen Studios Collectibles ha realizzato un busto a grandezza naturale e iperrealistico dellodi Tom Holland nella sia versione Iron Spider vista in

Il busto in questione misura 28″ in altezza ed è stato realizzato con silicone (per la pelle), Polystone per la Iron Spider Suit e vetro per gli occhi. Il costo dell’oggetto è di $3,680.

Potete vedere le immagini dell’oggetto qua sotto:

Avengers: Infinity War è arrivato al cinema ad aprile 2018 diretto dai fratelli Russo. Qui trovate la scheda del film.

Questa la sinossi:

Dalla nascita dell’universo, sei gemme elementari rappresentano i vari aspetti fondamentali del cosmo e chi le possedesse tutte raggiungerebbe l’onnipotenza. È questo l’obiettivo di Thanos, il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e pensa di essere una misura necessaria e giusta, persino benevola, mentre agli altri il suo operato appare, correttamente, come una serie di genocidi. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia dovranno cercare di fermarlo, ma come se non bastasse la sua inarrestabile potenza ci sono dalla sua armate aliene e quattro letali “figli”, ognuno deciso a consegnargli le gemme dell’infinito.

