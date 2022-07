Avengers: Infinity War, i fratelli Russo parlano dell’apporto di Chadwick Boseman

Anthony e Joe Russo sono tornati a parlare della lavorazione di Avengers: Infinity War concentrandosi nello specifico sull’apporto di Chadwick Boseman, l’interprete di Black Panther scomparso due anni fa.

I fratelli hanno prima di tutto parlando della lavorazione del film di Ryan Coogler:

Stavano realizzando Black Panther durante le riprese di Infinity War, erano impegnati in una fase di scoperta con Ryan Coogler. Io e Anthony stiamo andati a trovarlo durante la fase preparatoria ed è stato qualcosa di incredibile.

Hanno poi parlato del ruolo del volto di T’Challa:

Avevamo un rapporto profondo con Chadwick, perché avevamo presentato il suo personaggio in Civil War e quindi era un po’ l’ambasciatore di tutto il lavoro che aveva fatto con Ryan dopo quel film. È stato lui a gestire gli altri attori per la formazione wakandiana [in Infinity War] e anche i loro canti di battaglia.