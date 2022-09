Avengers: Infinity War e Gli Incredibili sono ambientati nello stesso universo in un video dimostrativo

Nel vastissimo multiverso della Marvel c’è spazio anche per l’universo Pixar? Chissà. Intanto qualcuno ha fantasticato sulla cosa sincronizzando due scene da Gli Incredibili e Avengers: Infinity War.

La scena in questione del film Pixar è quella in cui Lucius chiede alla moglie dove sia finito il suo costume da supereroe mentre fuori dalla finestra vediamo un elicottero schiantarsi a terra o su un palazzo. La sequenza del cinecomic Marvel è invece la scena post credit cui vediamo Nick Fury che osserva un elicottero schiantarsi su un palazzo dopo lo snap di Thanos che ha decimato metà della vita nell’universo. Curioso notare come i personaggi mostrati nelle scene dei due film siano entrambi interpretati da Samuel L. Jackson.

Potete vedere il video qua sotto:

The Incredibles takes place in the Marvel Multiverse confirmed ??? pic.twitter.com/Q8Mzhfnz1d — Simba (@m0e_almighty) August 31, 2022

La sinossi di Infinity War:

Gli Avengers e i loro alleati devono essere disposti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina ponga fine a mezzo universo. A seguito di questo scontro catastrofico, nulla sarà più come prima.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Twitter