Avengers: Infinity War di Anthony Russo 25 aprile 2018

In occasione dell’imminente uscita nelle sale di Thor: Love and Thunder l’ex conceptual artist dei Marvel Studios Anthony Francisco ha voluto diffondere in rete alcuni concept art da lui realizzati per Avengers: Infinity War. LEGGI – Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch ha improvvisato l’epico insulto a Iron Man Nei concept in questione troviamo alcuni design alternativi e scartati del look del Dio del Tuono. Potete vedere i concept nel video qua sotto: View this post on Instagram A post shared by Anthony Francisco (@anthony_francisco_art) La sinossi di Infinity War: Gli Avengers e i loro alleati devono essere disposti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina ponga fine a mezzo universo. A seguito di questo scontro catastrofico, nulla sarà più come prima. Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto! FONTE: Anthony Francisco

