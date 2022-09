Avengers: Infinity War, War Machine combatte da remoto nel concept di una scena scartata

Il conceptual artist Phil Saunders ha recentemente diffuso su Instagram un concept art da lui realizzato per Avengers: Infinity War, cinecomic dei fratelli Russo.

Nel concept in questione vediamo un’idea scartata per una scena che doveva coinvolgere War Machine in azione nella battaglia di Edimburgo grazie a una tecnologia che lo faceva agire da remoto. Alle sue spalle vediamo anche Bruce Banner che invece lotta con l’ausilio della Hulkbuster.

Potete vedere il concept nel dettaglio qua sotto:

La sinossi di Infinity War:

Gli Avengers e i loro alleati devono essere disposti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos, prima che il suo impeto di devastazione e rovina ponga fine a mezzo universo. A seguito di questo scontro catastrofico, nulla sarà più come prima.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Phil Saunders