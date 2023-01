Avengers: The Kang Dinasty, lo sceneggiatore parla della prossima Fase: “Sarà uno scontro generazionale”

Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness ha parlato del lavoro sulla sceneggiatura di Avengers: The Kang Dinesty e della decisione di usare Kang come il prossimo cattivo dell’Universo Marvel dopo Thanos.

Nel corso di un’intervista con SFX Magazine, Loveness ha spiegato che non sarà facile affrontare Kang:

Cosa fai quando senti di non essere abbastanza contro una forza simile? Come affronti l’ostacolo di una generazione, un Thanos di livello esponenziale? È come una versione infinita di Thanos.

Ha poi aggiunto:

Ora che stiamo spianando la strada ad Avengers, voglio che sappia di scontro generazionale. La Fase 4 è stata la nascita di nuovi personaggi. Abbiamo dato a tutti un po’ di respiro, abbiamo allargato l’universo, abbiamo avuto delle serie per Disney+ divertenti che hanno approfondito i personaggi. Adesso bisogna tornare a premere l’acceleratore, prendere questi personaggi e gettarli nelle fiamme.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 1 maggio 2026.

