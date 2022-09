Avengers: The Kang Dynasty, ecco quando lo sceneggiatore inizierà a scrivere il film

Manca ancora molto all’uscita di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, che nel 2025 chiuderanno la Saga del Multiverso.

Il primo di questi due ambiziosi lungometraggi sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e qualche giorno fa abbiamo scoperto chi sarà invece ad occuparsi della sceneggiatura.

Si tratta di Jeff Loveness, già autore della sceneggiatura di Ant-Man and Wasp: Quantumania e che quindi ha già fatto i conti con un personaggio come Kang, interpretato da Jonathan Majors.

Loverness è stato invitato come ospite segreto alla Grand Canyon Uninversity la settimana scorsa (come riportato da Murphysmultiverse) e all’interno dell’annuncio è stato svelato che “inizierà a scrivere Avengers: The Kang Dinasty tra due settimane“, il che implica che nel giro di pochi giorni lo sceneggiatore si metterà all’opera.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars: 7 novembre 2025

