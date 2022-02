Nel corso di una chiacchierata con Happy Sad Confused, podcast condotto da Josh Horowitz,ha parlato del suo provino fatto per il primo film didiretto da Joss Whedon.

L’attrice era in lizza per la parte di Maria Hill, per cui poi alla fine è stata scelta Cobie Smulders:

Il provino, purtroppo, non andò come sperato:

Sono molto grata a [Joss Whedon] per avermi dato una possibilità, mi diceva che [Maria Hill] era un po’ come Sigourney Weaver in Alien, che era ruvida, ma io non capivo.

Non riuscivo a comprenderla, ma proprio per niente. Feci il provino con Cobie, eravamo insieme a subito pensai: “La parte sarà sua, me lo sento“.

Joss voleva che fossi emotiva ma imperscrutabile e dura, ma io dicevo: “Non capisco cosa mi stai chiedendo, non ce la faccio“.