In un episodio speciale del podcast di ComicBook, Phase Zero, Iman Vellani, alias Ms Marvel nell’omonima serie Disney Plus e in The Marvels, ha parlato delle sue aspettative e speranze per un film del calibro di Avengers: Secret Wars, parlando di chi vorrebbe al suo fianco:

Beh, partendo dal fatto che il budget per quel film deve essere qualcosa di colossale, vorrei davvero che nel film ci fosse qualcuno dall’universo degli X-Men di Bryan Singer… tipo il Wolverine di Hugh Jackman, il mio amore per la Marvel è iniziato lì.

L’attrice ha quindi parlato di cosa gli X-Men e i film di Raimi significhino per lei:

Penso di avere visto gli X-Men prima dei film sugli Avengers, avrò avuto forse tre anni, è stato in quel momento per me che è iniziato tutto. Oh, e ovviamente lo Spider.Man di Tobey McGuire… oddio, te lo immagini? A dire il vero adorerei recitare con chiunque dall’universo di Spider-Man di Sam Raimi. Sono cresciuta con quei film. Sarebbe stupendo!

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 1 maggio 2026, Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

