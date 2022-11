Avengers: Secret Wars, Ryan Coogler potrebbe dirigere il film? La risposta di Kevin Feige

Manca ancora un bel po’ all’uscita nelle sale di Avengers: Secret Wars, ma chi dirigerà l’atteso kolossal cinefumettistico?

Kevin Feige dei Marvel Studios ha rivelato che non c’è ancora un nome da accostare alla regia del film, neanche quello di Ryan Coogler, attualmente in sala con Black Panther: Wakanda Forever. Non sappiamo neanche se dirigerà il terzo film sulla Pantera Nera.

Feige, tuttavia, su sul futuro del regista ha dichiarato in una recente intervista a Variety:

Beh in questo momento vorrei che Ryan [Coogler] facesse qualsiasi cosa, perché è un talento unico e una grande persona con cui passare il tempo. Ma no, in tutta onestà non ci sono state discussioni sull’argomento. Non abbiamo parlato di Secret Wars.

Michael Waldron, sceneggiatore che gode di ottimi rapporti con i Marvel Studios dopo aver scritto Loki e Doctor Strange nel multiverso della follia, si occuperà della sceneggiatura.

Avengers: Secret Wars sarà disponibile nelle sale dal 1 maggio 2026.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!