Adam McKay avrebbe dovuto dirigere per Netflix il film Average Height, Average Build con Robert Pattinson e Robert Downey Jr.

Il regista ha però deciso di abbandonare il progetto, scegliendo di concentrarsi su un altro film a tema ambientale come il precedente Don’t look up.

Mesi fa Netflix si era fatta avanti per produrre il film di McKay con protagonista un serial killer, ma ora che il regista ha abbandonato il progetto sembra che il colosso dello streaming preferisca cancellare tutto piuttosto che trovare un sostituto. Nel cast, oltre a Pattinson nel ruolo dell’assassino, e Downey Jr, avrebbero dovuto esserci anche Amy Adams e Forest Whitaker.

FONTE: Deadline

