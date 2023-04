In una recente intervista con Buzzfeed UK, in occasione della promozione di Super Mario Bros. Il film, Aya Taylor-Joy ha raccontato un aneddoto su come ha imparato a parlare inglese.

L’attrice è nata in Florida, ma è cresciuta in Argentina e poi si è trasferita nel Regno Unito all’età di sei anni. È stato allora che ha necessitato di apprendere l’inglese e lo ha fatto in maniera unica.

“Nella scuola che frequentavo quando mi sono trasferita a Londra proiettavano School Rock ogni venerdì” ha raccontato a Buzzfeed UK. “All’epoca non sapevo parlare bene inglese, quindi grazie a quel film, a Harry Potter e a Jumanji ho imparato la lingua“.

Scoprire che avrebbe partecipato al tour promozionale di Super Mario con Jack Black, proprio il protagonista di School of Rock, quindi, è stato surreale per l’attrice:

Non mi ero resa conto che avrei promosso il film con Jack Black, perciò quando l’ho letto ho messo un acutissimo strillo che non mi aspettavo. Non ci eravamo incontrati perché avevamo registrato le battute separatamene, perciò sono rimasta sconvolta quando ho letto il programma di promozione.

