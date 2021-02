La sfida su chi sia più “adorabile” fra Baby Yoda, o Grogu, e Gizmo, l’iconico Mogwai die relativo seguito, va avanti già da un po’. In realtà, su Internet, basta digitare “Baby Yoda Gizmo meme” per scoprire che, da tempo, c’è chi suggerisce un legame di parentela fra i due.

Qua sotto riportiamo, a titolo esemplificativo, il primo meme che ci è scappato fuori da Pinterest:

Con la complicità della reunion da Gremlins che abbiamo visto ieri nello spot delle bibite Mountain Dew che ha, come protagonisti, Gizmo e Billy Peltzer (Zach Galligan), la “gara di carineria” si è riaccesa e, a dare la sua opinione, è stato proprio il protagonista umano del film di Joe Dante.

Intervistato da Entertainment Weekly ha detto:

Vi dirò: il mio amico è più carino. È più pelosino e per me “pelosino è più carino”. Baby Yoda, Grogu, pare che è stato rasato, o magari è proprio senza pellicetta. Comunque, se guardate sui miei social, vedrete un po’ di meme che ironizzano proprio sulla somiglianza fra Gizmo e Grogu, che ora sappiamo essere il suo nome. La gente m’ha tempestato sui social con i paragoni, disegni in scala e robe del genere, comprese tutte le teorie sul fatto che la scelta di design possa essere stata consapevole o meno. Vi poso dire che, per certi versi, è un espediente utile da avere una roba del genere nei media perché poi si crea quel meccanismo fatto di “Qual è meglio? Qual è arrivato prima?”. È una narrativa aggiuntiva che puoi impiegare per la narrativa nell’engagement delle persone.