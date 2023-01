Babylon: la costumista racconta i retroscena del vestito del personaggio di Margot Robbie

In un’intervista con Variety, Mary Zophres, costumista di Babylon (GUARDA GLI ULTIMI TRAILER) ha raccontato i retroscena del suo lavoro sul vestito del personaggio interpretato da Margot Robbie. Il film segue le storie di diversi personaggi ai vertici e ai margini di Hollywood nel 1926, a partire dalla fine dell’era del cinema muto fino al debutto dei cosidetti “talkie”, ovvero i film con il sonoro.

Il personaggio di Robbie, Nellie LaRoy, è basato sulla star dell’epoca del muto Clara Bow e viene definito dalla costumista come “completamente disinibito e audace” . Per il suo primo ingresso nel film, quest’ultima ha deciso che era l’occasione perfetta per usare il rosso. “È potere e seduzione, tutto in uno. C’è un motivo per cui l’abito rosso ha una reputazione che lo precede“. La scena in questione è una festa sfarzosa con orge, droghe e divertimento sfrenato, con la partecipazione di un cast di centinaia di persone, tutte vestite con i loro abiti dei “ruggenti anni Venti”. LaRoy è l’unica ad indossarne uno rosso, colore “associato alla decadenza” e spicca in questo frangente.

Zophres ha avuto anche l’idea che che Nellie indossasse pantaloncini da tip tap. Questo supportava la sua storia di fondo secondo cui lei era una ballerina a New York e che questi potevano essere qualcosa che indossava sotto uno dei suoi abiti da lei rubati. “Per me ha messo insieme quel vestito“, dichiara la costumista, includendo una sciarpa e un altro pezzo “annodati come una fusciacca”. La fascia era fatta di seta cinese vintage e l’abito permetteva a Robbie di scivolare sulle ginocchia, alzare le gambe e muoversi a seconda delle necessità, cosa che “sarebbe stata molto difficile da fare con un abito“.

Il suo vestito riflette dunque i cambiamenti sociali dell’epoca, in cui le donne avevano combattuto e conquistato il diritto di voto e altre libertà:

L’arte stava cambiando drasticamente, e lo paragono a ciò che stava accadendo nella moda femminile. Nellie era una persona che avrebbe visto sua madre o sua nonna con il corsetto, ma le giovani donne degli anni Venti non indossavano nulla sotto. Quindi c’è una sensazione di liberazione. E le gonne che sfioravano le caviglie ora sfioravano le ginocchia. Era una svolta epocale.

Questo dunque “imita le idee del film: se si tiene qualcuno in gabbia abbastanza a lungo, diventa pazzo“.

Nel ricco cast di Babylon, in arrivo in Italia il 16 gennaio, troviamo anche Brad Pitt, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li e Tobey Maguire.

FONTE: Variety