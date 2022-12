Babylon, Margot Robbie ha improvvisato un bacio a Brad Pitt: “Non mi sarebbe mai più capitato”

In una recente intervista con E! News, Margot Robbie ha parlato di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle in arrivo a fine anno negli Stati Uniti.

L’attrice ha svelato di aver proposto all’impronta l’inserimento di un bacio a Brad Pitt:

Ho detto: “Damien, credo che Nellie andrebbe da Jack e lo bacerebbe“. Damien mi ha risposto: “Sì, potrebbe… aspetta un momento! Vuoi solo baciare Brad Pitt“. Io ho risposto: “Oh, denunciami“, non mi sarebbe mai più potuto ricapitare. Così mi ha detto: “Ha senso per il personaggio“.

Babylon uscirà negli Stati Uniti il 23 dicembre. L’idea era che uscisse in limitata per poi espandersi a gennaio, ma la nuova strategia prevede un lancio ampio fin dall’inizio. In Italia arriverà direttamente a gennaio.