In una recente intervista con Insider per parlare del suo ultimo film Netflix,, Adam McKay ha parlato del suo prossimo film che dirigerà con, Bad Blood, la nuova commedia basata sulla vera storia di Elizabeth Holmes acquistata da Apple.

Il regista ha svelato che l’attrice ha già iniziato a lavorare sulla sua voce per farla assomigliare a quella di Holmes:

Non l’ho ancora sentita, ma mi ha detto che ci sta lavorando. Sta per partorire quindi non voglio tormentarla al momento, ma è nata per quel ruolo. È molto emozionata.