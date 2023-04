Sono passati tre mesi – più o meno – da quando Will Smith annunciava, con un video pubblicato su Instagram, che Bad Boys 4 era ufficiale (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Una notizia che, al netto dei problemi post-schiaffo a Chris Rock “elargito” da Will Smith durante la Notte degli Oscar del 2022, non aveva davvero nulla di sorprendente: d’altronde Bad Boys 3, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah ed approdato in sala nel gennaio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia di COVID era stato un successone: sono stati 426 i milioni di dollari incassati dall’action a fronte di un budget (P&A escluse) di circa 90.

In un breve intervento affidato ai microfoni di Entertainment Tonight, il co-protagonista del franchise Martin Lawrence ha dichiarato che questo nuovo capitolo ha tutte le carte in regola per diventare il migliore della saga:

Ha la possibilità di essere il migliore di tutti, stanno tutti dando il massimo. Una larga parte del team dell’ultimo film ci sta lavorando. Will ce la sta mettendo tutta ed è iperconcentrato sul progetto, come suo solito, e sì, ha davvero le chance di essere il migliore.

FONTE: Entertainment Tonight

