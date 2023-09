Durante un’intervista con The Playlist Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno parlato di Bad Boys 4, il nuovo capitolo della saga d’azione con Will Smith e Martin Lawrence cominciata nel 1995 con il film diretto da Michael Bay.

I registi hanno parlato del titolo del quarto film e del tono della pellicola, che sarà diverso rispetto al precedente:

Il titolo che ci piace, anche se non so se decideranno questo, è Bad Boys Ride or Die, perché Bad Boys 4 Life non era disponibile. Non sapevamo che ci sarebbe stato un quarto film!

In questo film ci sarà molta più commedia, il terzo era drammatico, ma con questo vogliamo far ridere la gente e farle divertire al cinema. Martin [Lawrence] raggiungerà dei picchi inauditi in questo film, sarà il culmine dello sviluppo di Marcus Burnett.