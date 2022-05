A inizio aprile, segnalavamo quanto riportato dall’Hollywood Reporter in merito a, ovvero sia la decisione presa dalla Sony di mettere in pausa lo sviluppo della pellicola dopo il ben noto schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock sul palco della Notte degli Oscar.

Il magazine scriveva che il progetto era in “sviluppo attivo” e che Will Smith aveva addirittura ricevuto le 40 pagine di sceneggiatura prima dell’incidente.

Intervistato da Deadline, il CEO della Sony Pictires, Tom Rothman ha però specificato che, in realtà, Bad Boys 4 è ancora in fase di sviluppo, contrariamente a quanto riportato dall’Hollywood Reporter una manciata di settimane fa.

No, quel report non era accurato. Non c’erano freni da tirare semplicemente perché la macchina non si stava ancora muovendo. Quello che è accaduto è stato un fatto davvero sfortunato e non penso che sia mio compito commentare la cosa a eccezione del fatto che posso dire di conoscere Will Smith da anni e anni e so che è una brava persona. Quello è stato il classico esempio di una gran brava persona che attraversa un gran brutto momento di fronte al mondo intero. Credo nelle sue scuse e ritengo che il suo pentimento sia genuino perché credo anche nel perdono e nella redenzione.