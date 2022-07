Sono passati ormai alcuni mesi da quando la Sony ha deciso di mettere in pausa lo sviluppo di Bad Boys 4, dopo lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock sul palco della Notte degli Oscar.

La preproduzione della pellicola era già a buon punto: Will Smith aveva addirittura ricevuto le 40 pagine di sceneggiatura prima degli Oscar. Tutto, però, è stato fermato e ora i fan temono che la major possa decidere di accantonare definitivamente il film, nonostante le recenti dichiarazioni di Tom Rothman della Sony.

Ora tocca a Martin Lawrence rassicurare: l’attore, intervistato da Ebony, promette infatti che i detective Marcus Burnett e Mike Lowrey torneranno in azione, e smentisce qualsiasi speculazione su una cancellazione del film. “Ne abbiamo almeno un altro in cantiere,” spiega, e il magazine ricorda che lo stesso Lawrence ha avuto dei guai in passato, cosa che però non ha fermato la sua carriera. “Il primo film fu un grandissimo successo. Unire le forze e dimostrare che potevamo tirare fuori un successo, portare le persone al cinema… due star nere, due star delle sitcom, in grado di portare la gente al cinema e fare tanti soldi: fu veramente incredibile. […] Non sono andato al college, quindi ho vissuto la TV come se fossero i miei anni di università. Con i film, mi è sembrato di essermi laureato: era qualcosa di diverso.”

Il primo Bad Boys raccolse 141 milioni di dollari in tutto il mondo, trasformando Will Smith in particolare in una star d’azione. Nel 2020 Bad Boys for Life ha raccolto 426 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando l’ultimo vero successo globale prima dell’inizio della pandemia.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: EW